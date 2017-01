Clivage : Le nucléaire a toujours ses fidèles

Si l’écologie est présente dans les sept projets, quelques fissures de taille apparaissent entre les candidats sur un thème : le nucléaire. Cautions « écolos » de la primaire, François de Rugy et Jean-Luc Bennhamias sont les plus prompts à en sortir, visant une France labellisée 100 % énergies renouvelables en 2050. Le premier prévoit la fermeture des centrales à 40 ans, et même la disparition du nucléaire à l’horizon 2040, le second acte la fermeture d’au moins « une douzaine de réacteurs en France » ...