Clivage : Légaliser le cannabis ?

Une fois, encore, c’est Benoît Hamon qui a réussi à imposer ce thème de campagne dans la primaire. Comme Nathalie Kosciusko-Morizet l’avait fait lors de la primaire de la droite, le candidat de l’aile gauche du PS explique qu’il veut « sortir de l’hypocrisie » et s’est prononcé pour une légalisation totale du cannabis pour des raisons de santé publique et pour « tarir l’économie souterraine et les violences ». Pour le député de Trappes, la légalisation est surtout un outil efficace contre la délinquance ...