La la land, de Damien Chazelle, est plaisant, mais il échoue à sortir d’une vision convenue de la réussite artistique.

Il y a eu un effet Whiplash. Parce que le premier film de Damien Chazelle sorti en France, en 2015, a fait beaucoup d’entrées. Parce que ce titre, reprenant celui d’un morceau de Hank Levy, est devenu un code, presque un syndrome pour caractériser ce qu’il peut y avoir de violent dans une relation pédagogique [^1]. Whiplash a divisé depuis les salles de cinéma jusque parmi les musiciens amateurs et professionnels et, au-delà, les artistes en tout genre, les sportifs, etc. Déjà un phénomène avant de ...