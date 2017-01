« On ne peut pas juste être écolo dans son coin »

L’éco-vignette accroît les tensions entre individuel et collectif, écologie et rapports de classes, selon Jean-Baptiste Comby, qui souligne le manque d’imagination des politiques publiques.

Dans La Question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public [^1], Jean--Baptiste Comby montre en quoi la morale éco-citoyenne individualise les enjeux, les dépolitise et renforce les inégalités. Tout le monde ne subit pas la crise climatique de la même manière, n’a pas la même capacité à y répondre, ni le même impact écologique. De plus, l’individualisation fait le jeu de rationalités marchandes et d’un capitalisme vert qui se satisfont de mesures comme l’éco-vignette, quand il faudrait ...