Sous le hashtag « On vaut mieux que ça », des centaines de témoignages qui ont afflué. Sélection.

« j’ai été insultée et frappée » Quelques jours avant mes 18 ans, j’ai décroché un job dans une chaîne de restauration rapide. En arrivant, j’avais du mal à tenir le rythme. Je passais pour fainéante, incapable et stupide, donc je me suis retrouvée avec une manager sur le dos en permanence, qui me hurlait : « plus vite, plus vite ». L’autre tourment, c’était l’eau. Deux fois par jour, on nous servait un grand gobelet d’eau, mais le mien soit tombait par terre, soit était oublié. Je devais boire en ...