Un prof sur le front par Jean-Riad Kechaou

Sophie-Jade, Maïlouna et Warren sont trois élèves de troisième âgés de 14 ans. Il y a un mois, ils ont eu la chance d’aller voir en avant première le film _Chez nous_. Adolescents, banlieusards, originaires d’Afrique, du Maghreb et des Antilles, ils sont plus que concernés par cette montée inexorable du Front national qui stigmatise à longueur de discours les jeunes comme eux. C’est cette haine banalisée décrite avec tant de justesse par Lucas Belvaux qui les a le plus secoués. Voici leurs réactions.

Blog

lire partager