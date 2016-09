Vendredi 9 septembre

Aujourd'hui, ça se passe bien dans la classe. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus confiance en moi que l'année dernière. Tous les commentaires et précieux conseils de la tutrice de mon ancien collège et celle de l'ESPE (École supérieure du professorat et de l'éducation) prennent enfin sens. Je comprends pourquoi elles insistaient tant pour que je me déplace dans la salle, que je regarde les élèves droit dans les yeux, que je prenne plus de temps de cours pour faire répéter des phrases en anglais. Il s'agissait évidemment plus de qualité que de quantité, mais après 5 ans d'études en amphi, c'était plus compliqué à comprendre...

L'année dernière, je comprenais tous leurs conseils, en théorie. Mais j'ai eu beaucoup de mal à les appliquer, parce que j'avais un statut de stagiaire sans expérience, parce que je craignais que les élèves ne m'apprécient pas. Ce n'est plus le cas. Je suis contente qu'ils aiment mes cours et l'anglais mais le plus important c'est qu'ils ressortent du cours en ayant appris quelque chose de nouveau à chaque fois. Pour l'instant, c'est le cas. Bon, c'est facile à dire avec les 6emes... En tout cas, c'est la première fois que je me sens enfin réellement légitime en tant que prof.

Cette semaine de rentrée a été intense et pleine d'agréables surprises. J'en sors bien fatiguée. Ce week-end, je vais me reposer et planifier un peu plus sérieusement les cours de la semaine qui vient. C'est parti pour toute l'année !

*Le prénom a été modifié

Lire épisode 9 >> « Ambiance sympa dans le collège »

Lire tous les épisodes