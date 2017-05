Une enquête journalistique en immersion raconte les épreuves quotidiennes subies par les demandeurs d’emploi.

Pôle emploi est une machine kafkaïenne qui charrie un flot de souffrances humaines. Pour en parler, et dénouer la technicité jargonneuse qui jalonne le quotidien d’un demandeur d’emploi, Cécile Hautefeuille a choisi la première personne du singulier. Journaliste en contrats précaires, elle a parcouru par elle-même, et malgré elle, « les couloirs sinueux de la machine et connu [sa] part de situations ubuesques ». Elle a vécu l’exaspération des documents perdus, le contact crispant avec le site Internet, le…