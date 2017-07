Biodiversité : « Nous allons vers une crise majeure »

Pour le naturaliste Bruno David, la sixième extinction massive d’espèces que nous vivons actuellement, sous la pression des activités humaines, n’a pas d’équivalent dans l’histoire.

C’est un signal d’alarme qui a pour enjeu l’avenir de notre monde. Le 10 juillet dernier, une étude menée par des chercheurs américains et mexicains révélait une accélération de la sixième extinction de masse des animaux. Les scientifiques ont analysé les évolutions de la moitié des espèces connues de vertébrés. Sur ces 27 600 espèces, plus d’un tiers se trouve en situation de déclin. La moitié risque de disparaître dans les quarante ans à venir, et des mammifères communs en 1970 sont aujourd’hui en voie…