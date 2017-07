Une affaire qui roule

En 15 mois, le mouvement lancé par Emmanuel Macron est devenu le parti le plus riche de France. Une opération bien menée qui a pu compter dès le début sur de généreux donateurs.

Macron, c’est une entreprise qui marche. En un peu moins de quinze mois, le mouvement lancé par celui qui était encore ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique est devenu le parti le plus riche de France. Grâce à sa victoire aux élections législatives, acquise dans la foulée du succès de son candidat à l’élection présidentielle, La République en marche a touché le gros lot : environ 9 millions d’euros par an pour son score au premier tour des législatives (28,2 %) et près de 12 millions d’euros par an pour ses 309 députés. Avec un peu plus de 100 millions de financement public ainsi assuré pour les cinq prochaines années, le retour sur investissement est exceptionnel. En présence d’un résultat aussi surprenant, la tentation est grande de conter l’épopée d’une start-up à qui la compétition électorale a souri, la success story du « banquier qui voulait être roi », comme l’annonçait le sous-titre d’une biographie un tantinet hagiographique [1]. Nombreux sont ceux à y avoir cédé depuis qu’Emmanuel Macron a traversé la cour du Louvre. Et c’est vrai que la course victorieuse d’En marche ! s’y prête. On ­rappellera que personne (ou presque) n’imaginait une possible victoire quand, le 6 avril 2016, le fringant ministre a profité d’une « rencontre citoyenne » dans sa ville natale, Amiens, pour annoncer la naissance d’un « mouvement politique nouveau qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche », mais à ses initiales. Le site Internet, minimaliste, ouvert simultanément propose d’adhérer gratuitement. Avec un objectif : « essayer d’avancer » face aux « blocages de la société ».