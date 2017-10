Créé en collaboration avec un magnat de la pop, le nouvel album de Beck déçoit.

En 2009, Beck lançait sur la toile son Record Club. Le projet : reproduire en 24 heures des classiques du rock. Il y eut The Velvet Underground and Nico, puis Songs of Leonard Cohen et Kick,d’INXS. Un peu folle, l’expérience poussait au plus loin l’un des piliers de la musique du Californien : la citation. En vingt-cinq ans de carrière, Beck n’a cessé de cumuler les références. Un peu de hip-hop façon Wu-Tang Clan, des mélodies à la Neil Young et, si souvent, des hommages à son maître, David Bowie.…