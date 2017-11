Même Macron reconnaît qu’un seuil irréversible a été franchi.

Margaret Thatcher, alors qu’elle était Première ministre du Royaume-Uni, avait coutume de dire, à propos du modèle libéral : « There is no alternative » (Tina) – « Il n’y a pas d’alternative possible » . Aujourd’hui, pour contrer les projets écologistes, la même rhétorique est utilisée. Il n’y a pas d’alternative aux choix actuels en matière de transports, d’urbanisme, d’alimentation, d’énergie… Nicolas Hulot est l’incarnation de cette posture avec ses déclarations sur le nucléaire et le glyphosate. Ce…