Que faire de la révolution d’Octobre ?

Cela fera cent ans le 7 novembre que les bolcheviks prenaient le pouvoir en Russie. Un événement qui allait bouleverser tout le XXe siècle et dont tous les enseignements ne sont pas encore tirés.

Un siècle après la révolution d’Octobre, les querelles d’interprétation restent toujours vives. Évidemment, il n’est pas interdit de penser que dans le monde d’Internet, des réseaux sociaux et de la mondialisation libérale, ces débats ne regardent plus aujourd’hui que les historiens et les amateurs d’histoire. On verra ici que ce serait une erreur de le croire. Les questions de la possibilité ou de l’impossibilité d’un changement radical de système, de la violence dans l’histoire, du rôle des individus…