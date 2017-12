Bienvenue en zone eusko !

La monnaie complémentaire en vigueur au Pays basque depuis 2013 est la plus importante de France. Elle pourrait être bientôt utilisée par les collectivités locales pour leurs titres de paiement.

La boulangerie, le magasin Biocoop, la boucherie-charcuterie… ­Martine Bisauta énumère la liste des commerces où elle peut régler ses achats en eusko. « La pharmacie rechigne encore, mais j’y réfléchis. » Maire-adjointe au développement durable et à la participation citoyenne de Bayonne, c’est une militante assidue de cette monnaie locale et complémentaire en vigueur au Pays basque. « Je me suis donné jusqu’à la fin de l’année pour faire adhérer la totalité des membres du conseil municipal. On ne peut pas…