« Blues et féminisme noir », d'Angela Davis : Leur voix est libre

La philosophe et militante Angela Davis trouve dans le blues les prémices du féminisme noir.

_F__ree Angela !_ On se souvient de ce slogan et de l’image qui l’accompagnait, une femme noire incarcérée pour avoir fréquenté de trop près le Parti communiste américain et les Black Panthers. Angela Davis est une figure incontournable du Black Power et elle connut en France de nombreux soutiens – Jean-Paul Sartre, Jean Genet… –, actifs dans la mobilisation qui participa à sa libération. On oublie souvent, toutefois, qu’Angela Davis est aussi philosophe, l’une des grandes théoriciennes des _women’s…