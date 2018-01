« Eataly » : Pasta et tutti quanti

Tableau de la cuisine italienne contemporaine, Eataly se veut un mélange savoureux de plats inscrits dans une histoire culturelle riche et diverse.

Voilà quelques semaines, dans la périphérie de Bologne, aux confins des zones commerciales et industrielles, était inauguré le Fico Eataly World. Un espace gigantesque dédié à la gastronomie, centre de conférences, animé d’ateliers et d’expositions didactiques, habillé de restaurants et de bars, gavé de produits, d’étals, de rayons. Sur une dizaine d’hectares, on le visite (gratuitement, après s’être acquitté de quelques euros pour la navette qui relie la gare à l’espace gourmand) à pied ou à vélo, passant…