La diversité du langage

Le film Une aventure théâtrale retrace l’histoire de la décentralisation. Tandis qu’au Théâtre-Studio, Xavier Legrand et Félicité Chaton mettent en scène la parole complexe de Peter Handke.

Le théâtre public a toujours besoin de regarder devant lui. Mais aussi derrière lui ! Car les premières décennies de la décentralisation ont été exemplaires. Un film permet de les reconsidérer : Une aventure théâtrale,de Daniel Cling, qui donne à voir la période 1947-1981. Cling a exploré de nombreuses archives, dont il a extrait un certain nombre de documents (plus des prises de parole et des séquences d’actualités que des moments de représentation), et a fait interviewer par Philippe Mercier un certain…