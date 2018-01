Toutes les femmes de Shakespeare

Variation féminine autour de Richard III, Les Reines, de Normand Chaurette, offre à Élisabeth Chailloux une partition remarquable.

Dans Les Reines de Normand Chaurette, l’idée selon laquelle le théâtre d’aujourd’hui est une somme d’inventions et d’emprunts aux auteurs d’hier cesse d’être une simple évidence pour devenir poésie. Question offerte à la sensibilité des lecteurs et des spectateurs. Ce n’est pas pour rien que cette relecture de Richard III du point de vue féminin, écrite en 1991, a beaucoup contribué à la reconnaissance de l’auteur québécois en France. Et qu’Élisabeth Chailloux l’a choisie pour sa dernière création à la…