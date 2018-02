Lars Norén à la Comédie-Française : Dernier souffle

Lars Norén met en scène sa propre pièce Poussière à la Comédie-Française. Une fresque exceptionnelle, entremêlant le plus trivial et le plus noble, transcrite par des comédiens sidérants.

La première hantise de l’écrivain suédois Lars Norén, c’est sans doute la souffrance des hommes. Repéré autrefois comme une sorte de Pinter nordique, d’observateur aiguisé de la déchirure conjugale, il s’est révélé, au fil des ans et des œuvres (qui sont nombreuses), comme un poète amoureux des marginalités, un observateur tendre de la douleur et de la férocité humaines. Il n’y a sans doute pas de pièce plus bouleversante sur la tragédie intime des drogués que Catégorie 3.1, et peu de drames sur les…