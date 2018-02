« Mamma Teresa », perpétuelle indignée

Nice, ville berceau de la droite dure, recèle aussi des trésors de solidarité. Teresa Maffeis tisse l’entraide de part et d’autre de la frontière italienne.

Derrière ses paillettes et ses cortèges d’étoiles, Nice est aussi une ville-barrière. De celles où les caméras de vidéosurveillance et les arrêtés « anti-bivouac » traquent les voyageurs aux poches vides. Mais un petit réseau de militants farouches fait vivre un trésor de solidarité. Au milieu duquel brille Teresa Maffeis. La lumière agace cette militante infatigable. Comme si elle craignait de faire de l’ombre aux migrants, à leur souffrance et aux dizaines de personnes « totalement anonymes » qui les…