Sud appelle à manifester contre le licenciement de Gaël Quirante

Une manifestation contre le licenciement de Gaël Quirante, secrétaire départemental de Sud PTT 92, aura lieu ce lundi 26 mars à 19 heures devant le ministère du Travail, à l’appel de l’union syndicale Solidaires. Dans un courrier daté du 20 mars, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, autorise en effet ce renvoi controversé.

Gaël Quirante a réagi à cette annonce dans une vidéo, ainsi qu'Olivier Besancenot :

Contre le licenciement de Gaël Quirante, rassemblement lundi devant le ministère du Travail (127 rue de Grenelle, métro Varenne) à 19h. pic.twitter.com/cjUWlbYstP — NPA (@NPA_officiel) 25 mars 2018

Accusé de séquestration suite à sa participation en 2010 à une occupation de la direction départementale de La Poste, son renvoi avait alors été refusé la même année par l’Inspection de travail, puis en 2011 par le ministre du Travail, et enfin par le tribunal administratif en 2014. Suite à l’annulation en appel de ces trois décisions par le tribunal administratif de Versailles en avril dernier, toute la procédure a été relancée.

L’Inspection du travail a une nouvelle foi refusé ce licenciement, qualifié dans un rapport d’enquête de « discrimination syndicale ». Dans un contexte de forte mobilisation sociale, l’autorisation donnée par Muriel Pénicaud sonne pour l’union syndicale Solidaires comme « une déclaration de guerre sociale à tous les militants combatifs ».

Le sort de Gaël Quirante est désormais entre les mains de La Poste. Une rencontre est prévue le 29 mars entre l’organisation syndicale Sud PTT et le directeur des ressources humaines de l'entreprise.

Non au licenciement de Gaël Quirante pic.twitter.com/Pub8YlwGdT — fédération Sud PTT (@fdSudPTT) March 24, 2018

En quatorze ans, le syndicaliste a subi dix tentatives de licenciement et un an et demi de mises à pied cumulées.

Une pétition contre le licenciement de Gaël Quirante et « la répression à La Poste et ailleurs » a déjà recueilli plus de 10 000 signatures.