C’est pas si grave, les appels à la haine antimusulmane, mais bon, ne fais plus ça devant tout le monde.

L **’autre jour, à Marseille, un policier municipal – et non des moindres, puisqu’il s’agit d’un commandant – s’est fait gauler en plein hobby : il lançait sur son compte Facebook, où il affichait de surcroît son soutien au sénateur-maire Front national des treizième et quatorzième arrondissements de la cité phocéenne [1], des appels à la confection d’une « France sans islam », genre raus les muslims. Aussitôt, rapporte La Provence, son directeur l’a convoqué pour le rappeler à son « devoir de neutralité…