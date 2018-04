La concurrence est prônée plus comme une idéologie que comme un principe scientifique.

Dans la théorie économique, les profits à long terme des entreprises ne devraient pas exister. C’est pour cela que les économistes défendent les vertus de la concurrence et surtout les hypothèses qui permettent ce résultat théorique : information parfaite, liberté d’entrer et de sortie sur le marché, nombre important d’acheteurs et de vendeurs, et homogénéité du produit ou du service. Le raisonnement est facile à comprendre. S’il existe un marché où des entreprises font des profits, cette information se…