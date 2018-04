La baisse des emplois aidés pèse sur l’emploi et la croissance.

Les grandes entreprises multiplient les « plans sociaux », euphémisme néolibéral pour désigner les licenciements pour cause de profits à augmenter. Mais le plus grand licencieur de France, c’est l’État, par le bras des gouvernements, le précédent comme l’actuel. Le nombre d’emplois aidés (dits contrats uniques d’insertion [CUI] depuis la réforme de 2010, mais avec deux variantes : contrat d’accompagnement dans l’emploi et contrat initiative emploi) a été réduit de 459 000 à 310 000 en 2017. Cette baisse…