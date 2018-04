Il faut tout faire pour mettre ce projet en échec et exiger un référendum.

Les mouvements sociaux en cours sont aussi nombreux que les contre-réformes néolibérales engagées en rafale par le Président. Pour cette raison, ou d’autres, les projecteurs médiatiques ont été peu braqués ces derniers temps sur un enjeu qui sera peut-être le plus important de l’année, car les dégâts potentiels concernent les principaux domaines de la vie en société : services publics, normes environnementales et sanitaires, climat, emploi, rôle des PME, finance, agriculture et, surtout, capacité des…