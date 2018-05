Des spectres hantent l’Europe montre le quotidien d’un camp de migrants en Grèce.

Et si, au cinéma, l’immigration était représentée non plus par des destins individuels, mais par des groupes indifférenciés ? C’est le projet du documentaire Des spectres hantent l’Europe, de l’écrivaine Niki Giannari et de la réalisatrice Maria Kourkouta. Poser deux caméras dans le camp d’Idomeni après la fermeture de la frontière entre la Grèce et la Macédoine, et filmer la vie des 15 000 migrants qui voient se fermer la route des Balkans. On ignore tout d’eux : leur histoire, le récit de leur exil et…