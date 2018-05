« L’état d’urgence fait des dégâts humains »

Dans un essai nourri de témoignages, Hassina Mechaï et Sihem Zine livrent une enquête sur un état d’exception qui génère des injustices sans parvenir à combattre le terrorisme.

C’est un livre éclairant qu’ont écrit Hassina Mechaï et Sihem Zine, sur les injustices causées par l’état d’urgence et les dangers contenus dans la loi antiterroriste qui l’a suivi. La journaliste et la présidente de l’association Action droits des musulmans (ADM), qui lutte depuis 2016 contre l’islamophobie et accompagne les victimes de l’état d’urgence, ont recueilli vingt-cinq témoignages de victimes de perquisitions ou d’assignations à résidence abusives et les ont enrichis d’analyses factuelles sur…