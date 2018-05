UE : des milliards pour les armes

Le document de travail a circulé fin avril : la Commission européenne, qui prépare le budget 2021-2027 de l’Union, propose d’affecter 10,5 milliards d’euros au Fonds européen de défense pour la période. Soit 1,5 milliard d’euros par an. L’enveloppe serait destinée pour un tiers à des projets de recherche sur des systèmes d’armes émergents, les deux tiers restants allant au développement de capacités militaires dont la technologie est mature. Dans la droite ligne d’une phase préparatoire inaugurée en juillet 2017 par la création de ce Fonds, doté de 90 millions d’euros pour la recherche et d’un milliard pour le développement sur la période 2019-2020.

Objectif : doter l’Union d’une capacité d’intervention militaire autonome vis-à-vis de l’Otan et surtout de Washington, en rationalisant les dépenses. « Les Vingt-Huit comptent 178 systèmes d’armes différents, contre 30 aux États-Unis », plaide la Commission, qui estime qu’une coordination pourrait réduire les coûts d’un tiers. « Mais ce financement communautaire ne serait soumis à aucun contrôle des exportations, compétence que l’Union laisse aux États, déplore Federico Santopinto, du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip) à Bruxelles. Or, chaque pays interprète à sa guise les garde-fous communautaires et restera de toute manière propriétaire des futurs matériels produits grâce à ce fonds, qui n’est qu’au service d’une politique industrielle. »