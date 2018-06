Le péril Erdogan

Les élections du 24 juin ressemblent à un quitte ou double pour l’autocrate d’Ankara, au pouvoir de plus en plus personnel mais affaibli par le ralentissement économique et les tensions internationales.

Visiblement, Recep Tayyip Erdogan n’a pas encore tout à fait réussi à mettre en place le régime dictatorial dont il rêve. Inquiétudes pour la sérénité du scrutin Motivé par la ferveur nationaliste suscitée par son intervention militaire contre l’enclave kurde d’Afrin (Syrie), Recep Tayyip Erdogan n’aura pas tardé à convoquer des élections anticipées (présidentielle et législatives). Devant la détérioration de la situation économique et la baisse de popularité de la coalition, où l’AKP est allié à l’ultranationaliste MHP, le gouvernement a argué de la nécessité d’appliquer au plus vite la réforme constitutionnelle adoptée (de justesse) par référendum en avril 2017. Ce scrutin doit faire basculer la Turquie dans un régime où le Président verra ses prérogatives étendues, la fonction de Premier ministre supprimée, et la séparation des pouvoirs abolie. Le chef de l’État pourra gouverner par décrets et nommer la majorité des membres de la Cour constitutionnelle et six des treize membres du Haut Conseil des juges et procureurs. « Des zones grises subsistent cependant, puisqu’il reste à définir comment ce nouveau régime sera mis en place », selon le constitutionnaliste Ibrahim Kaboglu. Pour l’opposition, la sérénité du scrutin n’est pas assurée. Alors que le pays est dans l’état d’urgence depuis deux ans, un nouveau code électoral adopté en mars 2018 permet aux autorités de nommer directement les responsables des bureaux de vote et de les déplacer « pour raisons de sécurité », et autorise les forces de l’ordre à y intervenir sur simple demande d’un électeur. Un arsenal législatif synonyme de boulevard ouvert à la fraude, selon l’opposition. Lou Guénard La preuve : le double scrutin, présidentiel et législatif, du 24 juin apparaît nettement plus ouvert que prévu. Malgré la mise en coupe réglée du pays au lendemain de la tentative de putsch du 15 juillet 2016, malgré 50 000 arrestations, des purges massives dans l’administration et l’appareil judiciaire, le président turc n’a apparemment pas réussi à faire taire ses opposants. Deux candidats pourraient le mettre en échec : Muharrem Ince, du Parti républicain du peuple (CHP, kémaliste), apprécié pour ses talents oratoires, et l’ancienne ministre de l’Intérieur, Meral Aksener. Mais, au-delà de la personnalité de ses rivaux, c’est le contexte général qui est moins favorable.

Abonné à la victoire depuis 2003, avec son parti islamo-conservateur AKP (Parti de la justice et du développement), d’abord Premier ministre, puis président, Erdogan a longtemps surfé sur une situation économique porteuse. Il avait surtout réussi à incarner un islamisme certes conservateur du point de vue des mœurs, mais institutionnellement démocratique. Tout-puissant à l’intérieur, il avait également pu nourrir de grandes ambitions à l’extérieur. L’arrivée au pouvoir des Frères musulmans en Égypte et en Tunisie lui avait fourni de précieux points d’appui. Le « modèle turc », musulman démocrate, était cité en référence. Ankara occupait alors une place centrale au point de jouer les médiateurs entre Israël et la Syrie. Tout ce bel édifice s’est peu à peu effondré. Selon l’économiste Ahmet Insel(1), « le rêve démocratique a été victime d’un ressentiment qui a gagné les cercles du pouvoir vis-à-vis de l’Union européenne, fermant la porte d’entrée à la Turquie après l’avoir entrouverte ». Il s’ensuivit un virage anti-occidental et un repli sur les valeurs traditionnelles.