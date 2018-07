« Au service de la France » : « Un miroir de la société d’aujourd’hui »

Bienvenue à l’orée des années 1960, sous domination gaullienne. L’indépendance du Cameroun, la crise du Dahomey, la guerre d’Algérie, les nazis réfugiés en Amérique latine, la corruption, les tribulations administratives… Taupes et contre-taupes, coups tordus et foireux rebondissant sur nombre de clichés. Le toutim vu par le bureau des services secrets français.

Tels sont les ingrédients de la série « Au service de la France », réalisée par Alexis Charrier. Non sans ironie, sans moquerie, sans bagout. C’était l’intention inaugurale. Ça l’est davantage encore dans cette deuxième saison (qui en appelle une troisième), plus trépidante, plus dynamique, où demeurent les stigmates de l’Occupation et de la collaboration, où pèsent les mentalités figées, la guerre froide, le référendum sur -l’autodétermination de l’Algérie, la lutte pour la souveraineté -québécoise, les batailles entre le KGB et la CIA, la décolonisation croissante, les fondations de la Françafrique…

Tout un monde où, si les mots du général de Gaulle « deviennent le prototype de la précision, on n’a pas fini de putscher », où un fonctionnaire ne « côtoie pas d’indigènes », où les sentiments ridicules laissent place aux missions non moins ridicules, où l’homosexualité est « une maladie », où l’on construit curieusement un mur au milieu d’une ville (Berlin). Un monde où l’on espère, lors d’une demande en mariage, « un oui franc et massif », où l’état d’urgence « permet de torturer sur tout le territoire métropolitain sans contrôle judiciaire ». Ça ne change rien aux habitudes, sinon qu’on « torture d’urgence ».

Les morts votent déjà dans le Ve arrondissement parisien, il n’y a pas de guerre en Algérie mais des « événements immobiliers », on mange encore des « têtes de nègre », les femmes ne peuvent pas ouvrir un compte en banque…