États-Unis : Une pro-Sanders secoue les démocrates

Serait-ce le début de la « révolution » annoncée par Bernie Sanders ? Alexandria Ocasio-Cortez, ancienne serveuse latino-américaine de 28 ans, a remporté la primaire du Parti démocrate dans le 14e district de New York. Une élection (57,5 % des voix) qui doit son importance à la personnalité affrontée : Joe Crowley, 56 ans, pressenti pour prendre la tête du groupe parlementaire à la Chambre des représentants et indéboulonnable dans le district depuis 1998. Ocasio-Cortez, qui se présente comme venant du milieu « des travailleurs », a fait campagne sur la justice sociale et était soutenue par les Socialistes démocrates d’Amérique. Tout un symbole pour l’aile gauche du parti, qui travaille à son renouvellement depuis la défaite de Bernie Sanders face à Hillary Clinton, en juin 2016. À quatre mois des élections de mi-mandat, les démocrates espèrent renverser la vapeur et reprendre le contrôle de la Chambre.