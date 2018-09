Tu réinvites le raciste dans ton émission en sachant qu’il va encore dire des ignominies.

E*t donc : le raciste a encore *fait un livre abject. Et toi, évidemment, tu l’as encore invité dans ton émission *. Tu sais qu’il est raciste : tout le monde le sait. Tout le monde en parle, à chaque fois qu’il descend d’un nouveau degré dans l’abjection. C’est peut-être même, qui sait, pour ça que tu l’invites : parce que tu sais qu’il va proférer des atrocités et que ça fera parler de ton émission **** (1). Donc, j’y insiste, parce que ça dit beaucoup de toi : tu réinvites encore le raciste, en sachant…