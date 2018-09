Il y eut alors des Maurice Audin par milliers…

Combien d’hommes, de femmes furent raflés, torturés, assassinés par l’armée française en Algérie, à l’instar de Maurice Audin ?

Combien d’hommes, de femmes furent raflés, torturés, assassinés par l’armée française en Algérie, à l’instar de Maurice Audin ? L’Association Maurice Audin et histoirecoloniale.net ont mis en ligne le 15 septembre un site (1000autres.org) recensant déjà plus de mille notices individuelles de personnes enlevées et séquestrées en 1957 dans cette « bataille d’Alger » « qu’il vaut mieux désigner par les termes de “Grande répression d’Alger” », selon les termes de Fabrice Riceputi. Il faut lire sur ce site…