Un monde de justice climatique

Une chronique peut être acide, mais elle peut aussi donner à voir un autre monde. Et face aux changements climatiques graves et irréversibles en cours, il est parfois possible de découvrir un autre futur possible. Le monde auquel nous aspirons, celui de la justice climatique, de forêts vivantes permettant l’épanouissement de toutes formes de vie dans l’harmonie et la diversité, de rivières vives et d’espèces animales protégées, d’une puissance publique qui ait pour obligation de protéger ses citoyens et le vivant, ce monde-là existe.

En mai 2018, la Cour suprême de Colombie a reconnu l’obligation de l’État de protéger les citoyens – et le vivant – de la menace climatique. Comment ? En reconnaissant, d’une part, le droit à la vie et à un environnement sain à 25 jeunes plaignants et, d’autre part, une personnalité juridique à l’Amazonie colombienne. La cour a ordonné aux gouvernements national et locaux d’établir des plans de lutte contre la déforestation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les cinq mois. En Colombie, la déforestation s’est accélérée de 44 % entre 2015 et 2016. Les juges ont reconnu que le pays courait un danger imminent et sérieux, car la déforestation entraînait la hausse des émissions de carbone, contribuant à l’effet de serre, transformant les écosystèmes et altérant la ressource en eau.

Une réaction nécessaire, alors que les émissions des États les plus aisés sont reparties à la hausse. Un délai responsable, alors que les changements climatiques s’accélèrent et avec eux le dépassement de l’ensemble des limites planétaires. Ainsi que l’a rappelé António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, il reste deux ans pour agir et « éviter un changement climatique incontrôlable ».