Bloquer le capital

L e travail doit mieux payer » : ainsi Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, justifie-t-elle le choix d’augmenter la prime d’activité pour les bas salaires et de rejeter toute revalorisation des minima sociaux, tandis qu’Emmanuel Macron annonce la poursuite des réformes (régressives) des allocations chômage et des retraites. Augmenter le Smic ? Vous n’y pensez pas, « ça détruit des emplois », a répété la ministre. Ce sont donc les contribuables qui paieront à la place des patrons.

Dans le régime néolibéral, le capital financier dispose d’un pouvoir structurel suffisant pour s’approprier les fruits de la (maigre) croissance et bloquer à la fois hausse des salaires et investissements dans la transition. Mais, pour que le système survive, il faut bien que la consommation augmente quand même : d’où l’injonction à l’endettement (surtout des classes moyennes) et les bulles de crédit. Et quand les pauvres se rebellent (émeutes raciales aux États-Unis, gilets jaunes chez nous…), on lâche du lest avec les primes d’activité et autres « impôts négatifs » qui permettent de continuer à sous-payer les travailleurs. Système inique et illégitime, mais difficile à contester par la lutte syndicale de l’intérieur des entreprises. Le rapport de force y est trop déséquilibré : travailleurs précarisés, travail pressuré, standardisé et étroitement contrôlé par les procédures, les objectifs, le reporting, le flicage numérique…