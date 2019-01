Aux origines de la grève en Inde

Pour comprendre l’actuel mouvement massif des travailleurs indiens, il faut revenir aux années qui entourent l’indépendance du pays, en 1947.

Les 8 et 9 janvier, l’Inde a connu un épisode de grève massive. Rassemblant près de 200 millions de travailleuses et de travailleurs, touchant des secteurs aussi divers que les transports, les services bancaires ou l’industrie, le mouvement était appelé par dix syndicats – dont les fédérations liées aux partis communistes et au parti du Congrès. La plateforme commune de revendications vise à remédier à la détérioration des conditions de vie des salarié·e·s du fait du chômage et de l’inflation (contrôle des…