Mieux représenter : des idées et un tabou

RIC, proportionnelle, vote blanc… Ces innovations seraient sans grand effet si le pouvoir du président n’était pas remis en cause.

À l’origine des revendications institutionnelles des gilets jaunes, une promesse inachevée de notre Constitution. Son article 2 proclame que le principe de la République est « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Quant à l’article 3, on y lit que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Sont ainsi fixées les deux voies d’expression du peuple sous la Ve République. Pour la première, l’expression indirecte…