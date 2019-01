Serge Viallet, archéologue de l’image

Le réalisateur, invité d’honneur du Fipadoc, à Biarritz, est responsable de la collection « Mystères d’archives » sur Arte. Un documentariste de terrain qui aime fouiller l’histoire et la faire parler.

Un village. C’est un peu ça, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), à Bry-sur-Marne. Avec son château abritant la direction, son bâtiment de pompiers, son infirmerie, sa cantine et sa vaste « ferme », formidable ruche de centaines d’âmes. Dans un bureau au fatras organisé, gavé de photographies, Serge Viallet s’arc-boute sur le filmage du D-Day, orchestré par deux cinéastes sur place, John Ford et George Stevens. « Ce sont plus de cent cameramen et autant de photographes, précise le réalisateur, dans…