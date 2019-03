Blues créole

Power trio : deux mots qui ravissent les amateurs de rock. Une formation emblématique des musiques populaires américaines et du blues. On y trouve trois instruments, en général une guitare, une basse et une batterie. Trois artistes qui conversent et font se confronter une rythmique omniprésente et des jeux de guitare délicats ou enragés. De Jimi Hendrix Experience à Cream en passant par Nirvana et Prince version 1990’s, accompagné de Sonny Thompson et Michael Bland, autant de formations qui ont trouvé sur scène leurs expressions les plus euphorisantes, aux moments où l’improvisation enrichit les compositions originales et communique le plaisir de l’instant.

Delgrès, l’excellent groupe créé par le guitariste Pascal Danaë, s’inscrit dans cet héritage : trois musiciens en dialogue qui privilégient la scène pour laisser transparaître leur connivence. Toutefois, dans son projet même, le groupe joue habilement avec son ancrage rock, lui conférant une saveur composite et engagée.