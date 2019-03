Philippe Laccarrière : Jarrett bœuf

Avec son nouveau quartet formé en 2017 et un invité, Philippe Laccarrière signe son huitième album, suivant un parcours de fidélités musiciennes et d’expériences variées. Du solo en hommage à seize contrebassistes fétiches (Tributes, 2015) au Lacca’s Dream’n’Bass à géométrie variable (2010), des poèmes de Mahmoud Darwich (Onze astres sur l’épilogue andalou, 2006) aux Chansons collages pour deux contrebasses et sept voix (2014), de Bill Evans à Claude Nougaro, de Christian Escoudé à Bernard Lubat en passant par Coltrane et Jarrett, influences de toujours, Laccarrière s’est construit une identité éclectique servie par une grande rigueur musicale.