Que les aristocrates tremblent !

Des gouvernants aux banques en passant par l’université, les opérations climaticides et menaçant les plus pauvres se multiplient. Mais, comme en 1788, l’indignation croît et une révolution est en marche.

N_ous dirons à ces hommes égarés et souillés […] qu’ils doivent trembler pour leur honneur et même pour leur fortune, s’ils ne se hâtent d’abandonner une carrière que le sentiment général et progressif de la société réprouve chaque jour davantage, et à laquelle le sceau de l’infamie va bientôt s’attacher. Déjà l’on commence à désigner […] les maisons adonnées à la traite des Noirs […] Déjà les maisons les plus respectables de la capitale ont rompu toute relation avec les négriers nantais, et nous apprenons…