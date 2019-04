À bien y réfléchir, c’est plutôt nous qui sommes collectivement les mécènes de Pinault et Arnault.

Notre-Dame brûle et on prend soudain, brutalement, la mesure exacte (y avait-on jamais pensé ?) de ce qui s’incarnait là, de ce qu’il y avait aussi de profondément intime dans cette grande présence, et on pleure d’abord de tristesse. Puis cet accablement devient du dégoût, puis de la colère enfin quand des sagouins (1) fondent sur ses restes encore fumants pour s’y reconstruire une image. Comme Emmanuel Macron, président de la République française, qui a plongé le pays dans l’« une des crises sociales les…