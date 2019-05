Au fil de l’eau et des mots

S’inscrivant dans le sillage artistique de Bernard Heidsieck, Anne-James Chaton – dont le nom glisse si joliment dans l’oreille – compte parmi les voix majeures de la poésie sonore en France. On peut entendre l’une de ses pièces (1) dans l’exposition que le Palais de Tokyo consacre actuellement à cette forme moderne de poésie. On peut aussi le voir et l’entendre en action dans une performance (Some Songs) fraîchement mise en ligne sur le site internet du Jeu de paume.

En parallèle de ses prestations scéniques, effectuées seul ou en collaboration avec des musiciens ou créateurs sonores, Anne-James Chaton conçoit régulièrement des livres. Dans L’Affaire La Pérouse, son nouvel ouvrage, il se penche sur l’une des grandes énigmes de l’histoire maritime française – un projet d’écriture né précisément au bord de la mer.

« Me trouvant en résidence à Tanger en 2014, je me rendais tous les matins dans un café avec une terrasse donnant sur le détroit de Gibraltar, raconte l’auteur. De là, je voyais passer des bateaux naviguant entre la Méditerranée et l’océan Atlantique. À ce moment-là, je lisais 20 000 Lieues sous les mers de Jules Verne, un auteur que je fréquente beaucoup depuis des années. Il se trouve que Jules Verne évoque l’expédition La Pérouse dans ce roman. Ça a éveillé mon intérêt, j’ai cherché à en savoir davantage et l’idée d’un livre a émergé peu à peu. »