Faucillon, Autain : La paire qui houspille

Élues sous des bannières différentes à l’Assemblée nationale, Elsa Faucillon et Clémentine Autain œuvrent côte à côte à bousculer leur camp et tisser des liens.

O n devrait vraiment se synchroniser pour raconter la même histoire », sourit Clémentine Autain. « Nous nous sommes croisées en 2010, pendant la campagne pour les élections régionales », se souvient Elsa Faucillon, sans donner plus de détails. Difficile, pour les deux femmes, de dater avec précision leur rencontre. Mais elle leur a permis, quelques années plus tard, de jouer le rôle d’un détonateur à gauche. Elsa Faucillon, députée communiste de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), et Clémentine Autain, députée…