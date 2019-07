Le droit de l’État contre l’État de droit

F aire tomber les murs », voilà l’audacieuse intention des organisateurs du Festival des idées, qui, entre quarante ateliers, ont déjà réussi à réunir Manon Aubry de LFI et Raphaël Glucksmann pour le PS, aux côtés de Julien Bayou (EELV) et de Ian Brossat (PCF). Ont-ils compris que personne ne gagne seul, enfin ? Quoi qu’il en soit, un début de dialogue indispensable entre partis politiques du même camp, même si, pour construire l’avenir, c’est d’abord vers la société qu’il convient de se tourner. Celle-ci est donc conviée à discuter des solutions, souvent déjà à l’œuvre sur le terrain, dans tous les domaines qui nous intéressent : du bon usage des technologies aux dispositifs de transition énergétique dans certaines collectivités en passant par les expérimentations « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Les militants associatifs, les syndicalistes et les chercheurs nourriront ce programme foisonnant.

Bonne démarche, donc, même si, aux côtés de gilets jaunes comme Priscillia Ludosky, il manque encore des acteurs essentiels des luttes d’aujourd’hui, qu’il s’agisse des jeunes vendredistes pour le climat ou des nouveaux militants des quartiers, dont Assa Traoré, Amal Bentounsi ou Youcef Brakni sont désormais les figures de proue. Sans eux et d’autres à la barre de la reconquête politique, la gauche (pour peu qu’on veuille s’accepter de ce camp-là) n’ira pas aussi loin qu’il le faudrait. Pour sa part, Politis sera de toutes les initiatives non sectaires, œuvrant utilement pour ces mises en communs. Pour reprendre les mots de Jaurès dans son premier éditorial de L’Humanité, le 18 avril 1904 : « C’est cette union que tous ici, dans ce journal, nous voulons travailler. » Soucieux de notre indépendance et d’une information fiable et de qualité, nous restons pleinement engagés pour l’égalité sociale, la démocratie, l’humanisme et l’écologie.

Avec d’autres titres (voir ci-dessous), Politis prendra part aux échanges à La Charité-sur-Loire (Nièvre), et il a choisi, pour sa « carte blanche », d’interpeller sur ce paradoxe : même dans le camp des progressistes, c’est-à-dire le nôtre, la liberté est la valeur qui semble la moins défendue. S’indignant facilement de ce qui se passe ailleurs dans le monde, y compris en Europe, peu de voix s’inquiètent de la grave dérive française. L’accommodement est à la mode – pour notre plus grand malheur si cela continue.

En matière de recul des libertés, la France n’est toujours pas sortie du sarkozysme. L’actuel quinquennat et le précédent ont largement renforcé la doctrine sécuritaire que le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy avait forgée avant de présider la République de 2007 à 2012. Dix ans de règne dont l’empreinte marque encore les politiques d’ordre et de sécurité, de contrôle et de surveillance toujours plus répressives, au détriment des libertés individuelles et publiques.