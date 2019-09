« Les gilets jaunes relient écologie et justice sociale »

À la veille des 20-21 septembre, le chercheur Zakaria Bendali souligne qu’en dépit des différences, gilets jaunes et manifestants climat partagent beaucoup de préoccupations.

Les 20 et 21 septembre, un nouveau round pour les défenseurs du climat retentira en France, et ailleurs dans le monde les jours suivants, afin de se faire entendre jusqu’à New York, où se tient le sommet spécial de l’ONU sur le climat à partir du 23 septembre. En France, les mobilisations climat ne peuvent plus faire abstraction des gilets jaunes qui continuent de se retrouver chaque samedi. Celle-là tentera une nouvelle fois la convergence des luttes partout en France, notamment à Paris autour de la…