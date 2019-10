Corinne Morel Darleux : Cap sur l’archipel de la résistance

La militante écologiste Corinne Morel Darleux invite à s’interroger sur les façons de construire un imaginaire face à l’effondrement.

En 1968, Bernard Moitessier prend le départ de la première course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Après des mois de navigation, le marin français est sur le point de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur mais décide finalement de renoncer à cette victoire et de voguer vers l’océan Indien. « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme », écrit-il. Cette histoire méconnue du plus grand nombre et le «…