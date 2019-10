Plan luxure à Troie

Simon Abkarian réécrit le mythe antique d’Électre sur un mode féministe.

Surprenant qu’on ne parvienne pas à s’abstraire des tragédies grecques et de la mythologie antique, alors que 2 500 ans se sont écoulés depuis la belle époque des Atrides et autres héros aux mains rouges de sang ! On tente sans cesse de nous faire voir l’actualité à travers une grille antique, en nous assénant – c’est le refrain de l’année – qu’Ulysse était le migrant type de la période avant Jésus-Christ. Vous parlez d’un migrant ! Migrateur peut-être, mais bien nourri et cajolé par les sirènes. Avec…