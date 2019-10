Une histoire politique des spectres

En cette année 2019, les fantômes prennent leurs aises : l’essayiste Michaël Fœssel se déclare « hanté par les spectres de 1938 » ; l’écrivain espagnol Manuel Vilas choisit leur compagnie dans le magnifique Ordesa ; au cinéma, Stéphane Batut donne corps à la relation amoureuse humain-fantôme (Vif-argent) ; quant aux séries, les revenants y sont de retour au rythme des saisons. Ces exemples cueillis au petit bonheur ne rendent pas justice à l’ampleur du phénomène. Les fantômes sont là depuis un certain temps, au point que d’aucuns ont voulu y voir, dans le sillage de Jacques Derrida, la marque de notre contemporain : notre actuelle modernité (ou postmodernité) résiderait dans notre psychologie de « hantés ». Pour le philosophe canadien Jean-François Hamel, notre rapport au passé et à l’histoire serait spectral en ce que nous connaissons l’importance vitale du revenant (il faut bien que quelque chose soit transmis) et les risques de sa présence. Le pullulement des fantômes dans la production culturelle en est le symptôme, mais signale aussi nos efforts pour régler notre commerce avec ces compagnons envahissants.

Dans ce chorus, l’historien peut faire entendre sa ritournelle. À première vue, pourtant, les fantômes des périodes anciennes ne ressemblent pas aux nôtres : nous pensons qu’ils baignaient dans le merveilleux de communautés « qui y croyaient », tandis que les nôtres exigent pour exister un certain nombre de transpositions : savantes, poétiques, métaphoriques. Cependant, à bien y regarder, la situation semble plus compliquée et, pour qui considère le travail de l’historien comme une façon d’éloigner le proche et de rapprocher le lointain, le spectre est un objet idéal.

Soit, par exemple, la question si familière des maisons hantées. Elle tarabuste les juristes dès le XVIe siècle : ils se demandent si on peut rompre un bail avant le terme échu pour cause d’« infestation d’esprits ». Durant près d’un siècle, magistrats, avocats et théoriciens du droit interrogent la jurisprudence, expédient sur place des experts chargés de recueillir les traces des esprits frappeurs.