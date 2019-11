Jawhar : Douce transe

Apôtre d’une musique hybride, entre folk, rock et chaâbi, le Tunisien Jawhar fait paraître en France son splendide troisième album, Winrah Marah.

Vibrant et envoûtant recueil de chansons au croisement du folk, du rock et du chaâbi (style musical, à la fois mélodique et rythmique, très populaire dans les pays du Maghreb), Winrah Marah constitue l’un des grands bonheurs musicaux de cet automne 2019. Il est l’œuvre de l’auteur-compositeur-interprète Jawhar Basti, Tunisien d’origine et Belge d’adoption. Âgé de 45 ans, celui-ci a déjà accompli un long parcours, dont sa discographie, encore succincte, ne représente qu’une petite partie. L’enfance de…